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    Алексей Подпругин - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Подпругин
    Команда Динамо Вл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1988 (34 года)
    Рост 193
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Вл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
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