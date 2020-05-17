Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jerolldino Bergraaf - статистика

Экселсиор
#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
24
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 3
17.05.2026
Экселсиор
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
2 : 3
02.05.2026
Экселсиор
77' - 88'
87'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
5 : 0
26.04.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Зволле
2 : 2
12.04.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
1 : 1
20.03.2026
Экселсиор
1' - 69'
68'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фейеноорд
2 : 1
15.03.2026
Экселсиор
1' - 60'
59'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
1 : 2
07.03.2026
Херенвен
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Экселсиор
0 : 1
01.03.2026
Гоу Эхед Иглс
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна
2 : 1
20.02.2026
Экселсиор
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 2
14.02.2026
АЗ Алкмаар
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
14' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
2 : 2
01.02.2026
Аякс
1' - 63'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
0 : 0
24.01.2026
Экселсиор
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
21.01.2026
Экселсиор
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
5 : 1
10.01.2026
Экселсиор
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 1
20.12.2025
Зволле
1' - 64'
63'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
0 : 2
05.12.2025
Гронинген
1' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
29.11.2025
НАК Бреда
1' - 74'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
1 : 2
22.11.2025
Экселсиор
1' - 66'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
66' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
1 : 2
27.09.2025
ПСВ
60' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
60' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 1
14.09.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 0
30.08.2025
Твенте
65' - 90'
88'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
71' - 90'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
5
Экс-скаут «Спартака» рассказал, как Промес попал в команду
17:09
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
16:57
Врача сборной России и «Зенита» заподозрили в том, что он вредит игрокам других клубов РПЛ
16:25
13
Шалимов объяснил, почему «Спартаку» не нужен Головин
16:01
1
В «Балтике» объяснили, почему не выкупили Латышонка у «Зенита»
15:29
5
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
15:18
17
Назван российский игрок уровня «Барселоны»
15:03
2
Мостовой: «Я был бы лучшим игроком РПЛ с большим отрывом»
14:56
7
Червиченко прокомментировал возможный трансфер Пруцева из «Спартака» в ЦСКА
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+