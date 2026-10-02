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Италия. Серия B
Команды
Асколи
Сергей Перчун
Статистика
€ 1,50 млн
Сергей Перчун - статистика
Асколи
23 апреля 2006 (20)
#11 | Полузащитник
185 см
Молдова
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
1' - 90'
50'
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
52' - 90'
66'
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Асколи
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
1 : 0
05.09.2026
Беневенто
1' - 53'
Италия. Серия В, 2 тур
Асколи
1 : 1
29.08.2026
Каррарезе
1' - 58'
Италия. Серия В, 1 тур
Верона
1 : 2
23.08.2026
Асколи
1' - 74'
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