Рауль Паула - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Паула
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 2004 (20 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Паула
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 2004 (20 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.12.2024
|73' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|НАК Бреда
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|15.12.2024
|1' - 67'
|НАК Бреда
|1:2
|АЗ Алкмаар
|Нидерланды. Эредивизие, 16 тур