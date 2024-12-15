Бойд Лукассен - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Бойд
|Фамилия
|Лукассен
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Бойд
|Фамилия
|Лукассен
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.12.2024
|1' - 73'
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|НАК Бреда
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|15.12.2024
|1' - 90'
|НАК Бреда
|1:2
|АЗ Алкмаар
|Нидерланды. Эредивизие, 16 тур