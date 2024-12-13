Муса Мохаммед - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Муса
|Фамилия
|Мохаммед
|Команда
|Бодрум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 2002 (23 года)
|Рост
|192
|Имя
|Муса
|Фамилия
|Мохаммед
|Команда
|Бодрум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 2002 (23 года)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.01.2025
|1' - 86'
|Бодрум
|1:1
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 18 тур
|22.12.2024
|1' - 90'
|Трабзонспор
|1:0
|Бодрум
|Турция. Суперлига, 17 тур
|13.12.2024
|1' - 90'
|Бодрум
|2:0
|Сивасспор
|Турция. Суперлига, 16 тур