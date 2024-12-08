Дюкенс Назон - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дюкенс
|Фамилия
|Назон
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Дюкенс
|Фамилия
|Назон
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.01.2025
|62' - 90'
|Бодрум
|1:1
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 18 тур
|22.12.2024
|83' - 90'
|Кайсериспор
|1:5
|Галатасарай
|Турция. Суперлига, 17 тур
|15.12.2024
|64' - 90'
|Антальяспор
|2:0
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 16 тур
|08.12.2024
|1' - 90'
|Кайсериспор
|2:0
|Аланьяспор
|Турция. Суперлига, 15 тур