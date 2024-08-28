Икер Кордоба - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Кордоба
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 2005 (19 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Кордоба
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 2005 (19 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.01.2025
|Был в запасе
|Валенсия
|1:2
|Реал
|Испания. Примера, 12 тур
|22.12.2024
|Был в запасе
|Валенсия
|2:2
|Алавес
|Испания. Примера, 18 тур
|18.12.2024
|85' - 90'
|Эспаньол
|1:1
|Валенсия
|Испания. Примера, 13 тур
|13.12.2024
|Был в запасе
|Вальядолид
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 17 тур
|07.12.2024
|Был в запасе
|Валенсия
|0:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2025
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|22.12.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.12.2024
|85' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|13.12.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|07.12.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|29.11.2024
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|23.11.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|31.08.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|28.08.2024
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)