Майк Айду - статистика
#50 | Защитник
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Айду
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Айду
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.01.2025
|Был в запасе
|Интер
|2:0
|Аталанта
|Суперкубок Италии, 1/2 финала
|28.12.2024
|Был в запасе
|Кальяри
|0:3
|Интер
|Италия. Серия А, 18 тур
|23.12.2024
|Был в запасе
|Интер
|2:0
|Комо
|Италия. Серия А, 17 тур
|19.12.2024
|88' - 90'
|Интер
|2:0
|Удинезе
|Италия. Кубок, 1/8 финала
|10.12.2024
|Был в запасе
|Байер
|1:0
|Интер
|Лига чемпионов, 6 тур