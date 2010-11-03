Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Сторожук - статистика

Завершил карьеру
10 августа 1981 (45)
#2 | Полузащитник
177 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
29
4
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2 : 0
03.11.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Иртыш
1 : 4
24.10.2010
Динамо Бр
1' - 90'
58'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2 : 1
17.10.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2 : 0
14.10.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Иртыш
1 : 0
06.10.2010
Урал
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Иртыш
1 : 1
28.09.2010
Волга
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Иртыш
0 : 0
25.09.2010
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1 : 1
14.09.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
11.09.2010
Иртыш
1' - 90'
5'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Иртыш
0 : 3
31.08.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Салют
1 : 0
24.08.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2 : 1
21.08.2010
Иртыш
1' - 90'
49'
84'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1 : 4
13.08.2010
Волгарь
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2 : 0
10.08.2010
Ротор
74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Мордовия
2 : 1
02.08.2010
Иртыш
1' - 59'
23'
17'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Иртыш
0 : 0
06.07.2010
Краснодар
61' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Шинник
1 : 0
26.06.2010
Иртыш
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо Бр
2 : 1
23.06.2010
Иртыш
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
3 : 0
21.05.2010
Иртыш
1' - 90'
50'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0 : 0
13.05.2010
Химки
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2 : 3
10.05.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 87'
71'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
02.05.2010
Иртыш
78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1 : 1
29.04.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Иртыш
1 : 1
21.04.2010
Салют
1' - 90'
19'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2 : 1
18.04.2010
Авангард
1' - 90'
13, 42'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Волгарь
2 : 0
10.04.2010
Иртыш
1' - 46'
47'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Иртыш
0 : 0
30.03.2010
Мордовия
1' - 90'
Главные новости
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
7
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+