Тайлер Уолтон - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Уолтон
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1998 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Уолтон
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1998 (26 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.12.2024
|1' - 60'
|Аккрингтон Стэнли
|0:2
|Солфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 21 тур
|16.12.2024
|1' - 90'
|Флитвуд
|1:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 20 тур
|87'
|30.11.2024
|1' - 111'
|Аккрингтон Стэнли
|
2:2
(4:1)п
|Суиндон Таун
|Англия. Кубок, 2 раунд
|17' 90'