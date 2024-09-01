Георгий Куция - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Куция
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 1999 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Куция
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 1999 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.12.2024
|Был в запасе
|Динамо К
|1:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 2 тур
|07.12.2024
|Был в запасе
|Карпаты
|5:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|30.11.2024
|1' - 90'
|ЛНЗ
|1:2
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2024
|Был в запасе
|Динамо К (Киев)
|1:0
|Верес (Ровно)
|07.12.2024
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|5:0
|Верес (Ровно)
|30.11.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:2
|Верес (Ровно)
|24.11.2024
|1' -75'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|04.11.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|90'
|20.10.2024
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Верес (Ровно)
|27.09.2024
|46' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|22.09.2024
|1' -46'
|Верес (Ровно)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|15.09.2024
|1' -86'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Верес (Ровно)
|01.09.2024
|1' -46'
|Верес (Ровно)
|1:3
|Левый берег (Киев)
|44'
|26.08.2024
|1' -60'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Верес (Ровно)
|18.08.2024
|62' -90'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|09.08.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:2
|Динамо К (Киев)
|03.08.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|0:0
|Карпаты (Львов)