Габриэль Эскинья - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Эскинья
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2003 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Эскинья
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2003 (21 год)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.12.2024
|1' - 90'
|Заря
|2:1
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|08.12.2024
|1' - 45'
|Ингулец
|1:0
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|02.12.2024
|82' - 90'
|Заря
|2:1
|Карпаты
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|25.11.2024
|1' - 90'
|Полесье
|1:1
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 14 тур
|73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|08.12.2024
|1' -45'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|02.12.2024
|82' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|25.11.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Заря (Луганск)
|73'
|20.10.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|05.10.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|2:1
|Заря (Луганск)
|30.09.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|59'
|23.09.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Заря (Луганск)
|14.09.2024
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:2
|Динамо К (Киев)
|30.08.2024
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|0:2
|Заря (Луганск)
|25.08.2024
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:0
|Заря (Луганск)
|17.08.2024
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|10.08.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Заря (Луганск)
|04.08.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Ингулец (Петрово)