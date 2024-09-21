Мозес Джарджу - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Мозес
|Фамилия
|Джарджу
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Мозес
|Фамилия
|Джарджу
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.12.2024
|Был в запасе
|Заря
|2:1
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|07.12.2024
|87' - 90'
|Черноморец
|1:3
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|01.12.2024
|Был в запасе
|Александрия
|3:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2024
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|07.12.2024
|87' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.12.2024
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|23.11.2024
|1' -90'
|Динамо К (Киев)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|70'
|08.11.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|02.11.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|20.10.2024
|1' -64'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Верес (Ровно)
|47'
|04.10.2024
|1' -76'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|28.09.2024
|1' -59'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|50'
|21.09.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|14.09.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Ингулец (Петрово)