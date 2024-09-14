Пабло Альварес - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.12.2024
|Был в запасе
|Кривбасс
|2:0
|Карпаты
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|02.12.2024
|1' - 90'
|Заря
|2:1
|Карпаты
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|02.12.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|77'
|22.11.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|09.11.2024
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|44'
|02.11.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Левый берег (Киев)
|21.10.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|04.10.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|28.09.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:3
|Полесье (Житомир)
|21.09.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|14.09.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:2
|Карпаты (Львов)
|31.08.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|25'
|26.08.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|17.08.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:3
|Динамо К (Киев)
|11.08.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|03.08.2024
|1' -83'
|Верес (Ровно)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|73'