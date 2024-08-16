Игорь Мединский - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Мединский
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1993 (31 год)
|Рост
|173
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Мединский
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1993 (31 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оболонь
|11
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|04.11.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|90'
|19.10.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:5
|Динамо К (Киев)
|04.10.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|29.09.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|23.09.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Оболонь (Киев)
|33'
|13.09.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|76'
|30.08.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:2
|Заря (Луганск)
|25.08.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|4:0
|Оболонь (Киев)
|16.08.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|51'
|11.08.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:4
|Рух (Львов)
|04.08.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|59'