Сидней Сантос - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Сидней
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Левый берег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 2000 (24 года)
|Рост
|187
|Имя
|Сидней
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Левый берег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 2000 (24 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.12.2024
|1' - 90'
|Ворскла
|0:1
|Левый берег
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|62'
|07.12.2024
|1' - 90'
|Левый берег
|3:1
|ЛНЗ
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|90' 90'
|30.11.2024
|1' - 90'
|Левый берег
|1:1
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левый берег
|9
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Левый берег (Киев)
|62'
|07.12.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|3:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|90' 90'
|30.11.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|24.11.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:0
|Левый берег (Киев)
|08.11.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|02.11.2024
|1' -79'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Левый берег (Киев)
|19.10.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|0:0
|Левый берег (Киев)
|05.10.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Левый берег (Киев)
|29.09.2024
|Был в запасе
|Левый берег (Киев)
|0:3
|Динамо К (Киев)
|21.09.2024
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Левый берег (Киев)
|15.09.2024
|Был в запасе
|Левый берег (Киев)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.08.2024
|90' -90'
|Левый берег (Киев)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|09.08.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|0:3
|Ворскла (Полтава)