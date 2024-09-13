Олег Слободян - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Слободян
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1996 (28 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Слободян
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1996 (28 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.12.2024
|89' - 90'
|Рух
|1:3
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|08.12.2024
|Был в запасе
|Колос
|0:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|30.11.2024
|1' - 72'
|Левый берег
|1:1
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оболонь
|9
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2024
|89' -90'
|Рух (Львов)
|1:3
|Оболонь (Киев)
|08.12.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|30.11.2024
|1' -72'
|Левый берег (Киев)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|24.11.2024
|1' -66'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|32'
|09.11.2024
|1' -66'
|ЛНЗ (Черкасы)
|0:1
|Оболонь (Киев)
|52'
|04.11.2024
|1' -66'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|19.10.2024
|70' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:5
|Динамо К (Киев)
|29.09.2024
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|23.09.2024
|75' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Оболонь (Киев)
|13.09.2024
|1' -55'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|30.08.2024
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|0:2
|Заря (Луганск)
|25.08.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|4:0
|Оболонь (Киев)
|04.08.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|67'