Диего Пуньо - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Пуньо
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 2006 (18 лет)
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Пуньо
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.12.2024
|Был в запасе
|Ювентус
|2:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 15 тур
|01.12.2024
|84' - 90'
|Лечче
|1:1
|Ювентус
|Италия. Серия А, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2024
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.12.2024
|84' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Ювентус (Турин)