Хесус Родригес - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 ноября 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 ноября 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.12.2024
|59' - 90'
|Бетис
|1:0
|ХИК
|Лига конференций, 6 тур
|15.12.2024
|Был в запасе
|Вильярреал
|1:2
|Бетис
|Испания. Примера, 17 тур
|12.12.2024
|1' - 46'
|Петрокуб
|0:1
|Бетис
|Лига конференций, 5 тур
|07.12.2024
|86' - 90'
|Бетис
|2:2
|Барселона
|Испания. Примера, 16 тур
|04.12.2024
|1' - 90'
|Сант Андреу
|1:3
|Бетис
|Испания. Кубок, 2 раунд
|01.12.2024
|1' - 83'
|Реал Сосьедад
|2:0
|Бетис
|Испания. Примера, 15 тур
|28.11.2024
|56' - 90'
|Млада Болеслав
|2:1
|Бетис
|Лига конференций, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2024
|1' -90'
|Сант Андреу (Барселона)
|1:3
|Бетис (Севилья)