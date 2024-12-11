Нельсон Деосса - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Нельсон
|Фамилия
|Деосса
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Нельсон
|Фамилия
|Деосса
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.12.2024
|1' - 88'
|Реал
|3:0
|Пачука
|Межконтинентальный кубок, Финал
|14.12.2024
|46' - 123'
|Пачука
|
0:0
(6:5)п
|Аль-Ахли
|Межконтинентальный кубок, Play-off
|11.12.2024
|56' - 90'
|Ботафого
|0:3
|Пачука
|Межконтинентальный кубок, 2 раунд
|66'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч