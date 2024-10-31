Томмазо Рубино - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Рубино
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фиренце
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Рубино
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фиренце
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.12.2024
|Был в запасе
|Фиорентина
|7:0
|ЛАСК
|Лига конференций, 5 тур
|28.11.2024
|75' - 90'
|Фиорентина
|3:2
|Пафос
|Лига конференций, 4 тур
|90'
|24.11.2024
|Был в запасе
|Комо
|0:2
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|10.11.2024
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Верона (Верона)
|03.11.2024
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|31.10.2024
|83' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)