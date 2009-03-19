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    Маркус Трэйси - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Маркус
    Фамилия Трэйси
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 октября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2009 79' -90' Ольборг (Ольборг) 2:0
    (3:4)п    		 Манчестер Сити (Манчестер)
    86'
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