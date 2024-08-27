Норман Бассет - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Норман
|Фамилия
|Бассет
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Норман
|Фамилия
|Бассет
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.11.2024
|1' - 66'
|Ковентри
|2:2
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 18 тур
|26.11.2024
|1' - 63'
|Бернли
|2:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 17 тур
|29'
|23.11.2024
|1' - 58'
|Ковентри
|2:2
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 16 тур
|22' 45'
|17.11.2024
|90' - 90'
|Израиль
|1:0
|Бельгия
|Лига наций, 6 тур
|09.11.2024
|66' - 90'
|Сандерленд
|2:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 15 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2024
|1' -70'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|63'
|27.08.2024
|1' -63'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Оксфорд (Оксфорд)