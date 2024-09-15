Питер Страуд - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Питер
|Фамилия
|Страуд
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Питер
|Фамилия
|Страуд
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.12.2024
|1' - 90'
|Орландо Сити
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 1/2 финала
|24.11.2024
|62' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 1/4 финала
|04.11.2024
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
2:2
(5:4)п
|Коламбус
|США. МЛС, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2024
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|24.11.2024
|62' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|0:2
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|04.11.2024
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:2
(5:4)п
|Коламбус (Коламбус)
|30.10.2024
|88' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|20.10.2024
|1' -46'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:3
|Коламбус (Коламбус)
|06.10.2024
|85' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|03.10.2024
|1' -81'
|Торонто (Торонто)
|1:4
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|29.09.2024
|79' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:5
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|90'
|22.09.2024
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|15.09.2024
|1' -46'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|2:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|08.09.2024
|1' -58'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|01.09.2024
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|14.04.2024
|1' -80'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|07.04.2024
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|31.03.2024
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|44'
|23.03.2024
|1' -87'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|4:0
|Интер (Майами)
|17.03.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|3:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|10.03.2024
|1' -69'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:1
|Даллас (Даллас)
|03.03.2024
|1' -34'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|26.02.2024
|1' -65'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|0:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)