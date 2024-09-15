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    Питер Страуд - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Питер
    Фамилия Страуд
    Команда Нью-Йорк Ред Буллз
    Состав Основной
    Родной город Честер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 апреля 2002 (22 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.12.2024 1' - 90' Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз США. МЛС, 1/2 финала
    24.11.2024 62' - 90' Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз США. МЛС, 1/4 финала
    04.11.2024 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
    (5:4)п         		Коламбус США. МЛС, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Ред Буллз 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2024 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    24.11.2024 62' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    04.11.2024 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:2
    (5:4)п    		 Коламбус (Коламбус)
    30.10.2024 88' -90' Коламбус (Коламбус) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    20.10.2024 1' -46' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:3 Коламбус (Коламбус)
    06.10.2024 85' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    03.10.2024 1' -81' Торонто (Торонто) 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    29.09.2024 79' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:5 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    90'
    22.09.2024 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    15.09.2024 1' -46' Чикаго Файр (Чикаго) 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    08.09.2024 1' -58' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    01.09.2024 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    14.04.2024 1' -80' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    07.04.2024 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    31.03.2024 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    44'
    23.03.2024 1' -87' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 4:0 Интер (Майами)
    17.03.2024 1' -90' Коламбус (Коламбус) 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    10.03.2024 1' -69' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:1 Даллас (Даллас)
    03.03.2024 1' -34' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    26.02.2024 1' -65' Нэшвилл (Нэшвилл) 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
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