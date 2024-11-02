Ник Шикс - статистика
#24 | Вратарь
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Шикс
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Шикс
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.11.2024
|Был в запасе
|ПСВ
|3:2
|Шахтер
|Лига чемпионов, 5 тур
|23.11.2024
|Был в запасе
|ПСВ
|5:0
|Гронинген
|Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
|09.11.2024
|Был в запасе
|НАК Бреда
|0:3
|ПСВ
|Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
|05.11.2024
|Был в запасе
|ПСВ
|4:0
|Жирона
|Лига чемпионов, 4 тур
|02.11.2024
|Был в запасе
|Аякс
|3:2
|ПСВ
|Нидерланды. Эредивизие, 11 тур