Мартин Зломислич - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Зломислич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Посушье
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 августа 1998 (26 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Зломислич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Посушье
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 августа 1998 (26 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.11.2024
|1' - 90'
|Динамо
|0:0
|Риека
|Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
|76'
|19.11.2024
|1' - 90'
|Босния и Герцеговина
|1:1
|Нидерланды
|Лига наций, 6 тур
|16.11.2024
|Был в запасе
|Германия
|7:0
|Босния и Герцеговина
|Лига наций, 5 тур
|10.11.2024
|1' - 90'
|Риека
|1:1
|Осиек
|Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
|90'
|03.11.2024
|1' - 90'
|Истра 1961
|0:1
|Риека
|Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|2:0
|Риека (Риека)
|89'
|08.08.2024
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:1
|Эльфсборг (Бурос)
|01.08.2024
|1' -53'
|Риека (Риека)
|1:0
|Хунедоара (Хунедоара)
|25.07.2024
|1' -90'
|Хунедоара (Хунедоара)
|0:0
|Риека (Риека)