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    Наил Омерович - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Наил
    Фамилия Омерович
    Команда Осиек
    Состав Основной
    Родной город Тузла
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 2002 (22 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.11.2024 1' - 90' Осиек 2:2 Хайдук Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
    19.11.2024 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:1 Нидерланды Лига наций, 6 тур
    16.11.2024 1' - 90' Германия 7:0 Босния и Герцеговина Лига наций, 5 тур
    10.11.2024 1' - 90' Риека 1:1 Осиек Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2024 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:1 Нидерланды
    16.11.2024 1' -90' Германия 7:0 Босния и Герцеговина
    14.10.2024 Был в запасе Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия
    11.10.2024 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:2 Германия
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