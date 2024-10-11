Наил Омерович - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Наил
|Фамилия
|Омерович
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 2002 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Наил
|Фамилия
|Омерович
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 2002 (22 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.11.2024
|1' - 90'
|Осиек
|2:2
|Хайдук
|Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
|19.11.2024
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:1
|Нидерланды
|Лига наций, 6 тур
|16.11.2024
|1' - 90'
|Германия
|7:0
|Босния и Герцеговина
|Лига наций, 5 тур
|10.11.2024
|1' - 90'
|Риека
|1:1
|Осиек
|Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2024
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:1
|Нидерланды
|16.11.2024
|1' -90'
|Германия
|7:0
|Босния и Герцеговина
|14.10.2024
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|0:2
|Венгрия
|11.10.2024
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:2
|Германия