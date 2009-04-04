Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Казюберда - статистика

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Фамилия Казюберда
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 марта 1980 (42 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Харьков 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2009 1' -84' Динамо (Киев) 1:0 ФК Харьков (Харьков)
    04.04.2009 1' -90' Карпаты (Львов) 0:2 ФК Харьков (Харьков)
    • Читайте нас: 
    11