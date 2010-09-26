Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Солнцев - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Михайлович
    Фамилия Солнцев
    Команда Таврия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 октября 1989 (33 года)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2010 82' -90' Таврия (Симферополь) 1:1 Динамо (Киев)
    26.09.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)
    • Читайте нас: 
    11