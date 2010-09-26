Игорь Солнцев - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Солнцев
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Солнцев
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2010
|82' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|Динамо (Киев)
|26.09.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Карпаты (Львов)