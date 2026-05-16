Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Erkin Yalcin - статистика

Альтах
#26 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
22
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Грацер
2 : 2
09.05.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
1 : 4
04.05.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Альтах
0 : 0
21.04.2026
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Тироль
2 : 2
18.04.2026
Альтах
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Альтах
1 : 0
11.04.2026
Грацер
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Рид
3 : 2
03.04.2026
Альтах
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсберг
1 : 1
21.03.2026
Альтах
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Альтах
3 : 1
14.03.2026
Блау-Вайс
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Штурм
2 : 0
08.03.2026
Альтах
69' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
1 : 1
01.03.2026
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Альтах
2 : 1
21.02.2026
Аустрия
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Хартберг
0 : 0
14.02.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
1 : 0
08.02.2026
Блау-Вайс
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
3 : 0
13.12.2025
Альтах
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
0 : 3
07.12.2025
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
1 : 1
30.11.2025
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Альтах
3 : 1
22.11.2025
Вольфсберг
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
1 : 0
09.11.2025
Альтах
1' - 90'
60'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Грацер
3 : 1
01.11.2025
Альтах
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 2
25.10.2025
Хартберг
77' - 90'
86'
90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
2 : 2
19.10.2025
Альтах
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 2
05.10.2025
Штурм
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 0
27.09.2025
Альтах
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
1 : 1
21.09.2025
Тироль
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 0
13.09.2025
ЛАСК
71' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия
1 : 0
31.08.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
24.08.2025
Грацер
89' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 0
17.08.2025
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
1 : 0
09.08.2025
Рид
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
Был в запасе
Главные новости
Сафонов может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года
15:39
«Сядем, и ты все расскажешь»: Бубнов предложил встречу Баринову
14:50
2
Губерниев оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»
14:30
2
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
14:20
1
Семак критично высказался о Fan ID
14:13
6
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
13:31
2
Мошенники обманули Непомнящего на крупную сумму
13:03
4
«Ахмат» отключил горячую воду в раздевалке «Спартака»
12:53
13
Раскрыта зарплата Заболотного в новом клубе
12:35
4
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
12:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+