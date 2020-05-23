Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Davis Opoku - статистика

Оуд-Хеверли
#99 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
21
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
23.05.2026
Генк
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Шарлеруа
1 : 1
19.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
15.05.2026
Антверпен
1' - 90'
53'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Стандард
2 : 1
08.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Вестерло
3 : 3
02.05.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
21.04.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Оуд-Хеверли
1 : 3
04.04.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
22.03.2026
Антверпен
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Шарлеруа
0 : 2
14.03.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Андерлехт
5 : 1
28.02.2026
Оуд-Хеверли
41' - 90'
46'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
14.02.2026
Дендер
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Гент
1 : 3
07.02.2026
Оуд-Хеверли
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
01.02.2026
Мехелен
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
24.01.2026
Юнион СЖ
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
27.12.2025
Оуд-Хеверли
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
21.12.2025
Серкль Брюгге
28' - 90'
41'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Стандард
0 : 1
12.12.2025
Оуд-Хеверли
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
07.12.2025
Зюлте-Варегем
75' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Генк
2 : 1
30.11.2025
Оуд-Хеверли
1' - 79'
78'
78'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
23.11.2025
Сент-Труйден
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
08.11.2025
Оуд-Хеверли
29' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
4 : 0
02.11.2025
Гент
87' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 1
25.10.2025
Оуд-Хеверли
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
18.10.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
26.09.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
20.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
13.09.2025
Оуд-Хеверли
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
61' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
15.08.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
3 : 1
10.08.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Главные новости
Сафонов может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года
15:39
«Сядем, и ты все расскажешь»: Бубнов предложил встречу Баринову
14:50
2
Губерниев оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»
14:30
2
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
14:20
1
Семак критично высказался о Fan ID
14:13
6
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
13:31
2
Мошенники обманули Непомнящего на крупную сумму
13:03
4
«Ахмат» отключил горячую воду в раздевалке «Спартака»
12:53
13
Раскрыта зарплата Заболотного в новом клубе
12:35
4
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
12:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+