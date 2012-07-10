Виталий Иванко - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Иванко
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Иванко
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2012
|81' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлург (Донецк)