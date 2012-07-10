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    Виталий Иванко - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Виталий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Иванко
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2012 81' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Металлург (Донецк)
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