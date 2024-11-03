Мохаммад Альсальхади - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Мохаммад
|Фамилия
|Альсальхади
|Команда
|Вернаму
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 2001 (23 года)
|Имя
|Мохаммад
|Фамилия
|Альсальхади
|Команда
|Вернаму
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 2001 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.11.2024
|1' - 90'
|Россия
|4:0
|Сирия
|Товарищеские матчи. Сборные
|03.11.2024
|Был в запасе
|Броммапойкарна
|0:1
|Вернаму
|Швеция. Аллсвенскан, 29 тур