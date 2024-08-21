Иджесси Мецоко - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Иджесси
|Фамилия
|Мецоко
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 2002 (22 года)
|Имя
|Иджесси
|Фамилия
|Мецоко
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 2002 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.11.2024
|72' - 90'
|Слован
|1:4
|Динамо
|Лига чемпионов, 4 тур
|02.11.2024
|86' - 90'
|Железьярне Подбрезова
|1:3
|Слован
|Словакия. Найк Лига, 13 тур
|22.10.2024
|84' - 90'
|Жирона
|2:0
|Слован
|Лига чемпионов, 3 тур
|19.10.2024
|58' - 90'
|Спартак Тр
|0:1
|Слован
|Словакия. Найк Лига, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2024
|72' -90'
|Слован (Братислава)
|1:4
|Динамо (Загреб)
|22.10.2024
|84' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:0
|Слован (Братислава)
|01.10.2024
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|0:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|18.09.2024
|85' -90'
|Селтик (Глазго)
|5:1
|Слован (Братислава)
|28.08.2024
|78' -90'
|Слован (Братислава)
|3:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|86'
|21.08.2024
|81' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Слован (Братислава)