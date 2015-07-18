Игорь Тищенко - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тищенко
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|62
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тищенко
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2015
|1' -34'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|25.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Олимпик (Донецк)
|49'
|18.07.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:2
|Черноморец (Одесса)