Гарри Амасс - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Амасс
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 2007 (17 лет)
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Амасс
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.11.2024
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 10 тур
|30.10.2024
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|5:2
|Лестер
|Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
|27.10.2024
|Был в запасе
|Вест Хэм
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 9 тур
|24.10.2024
|Был в запасе
|Фенербахче
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 3 тур