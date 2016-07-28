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    Младен Бартулович - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Младен
    Фамилия Бартулович
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 октября 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2016 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:3 Локомотива (Загреб)
    28.07.2016 Был в запасе Локомотива (Загреб) 0:0 Ворскла (Полтава)
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