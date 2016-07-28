Младен Бартулович - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Младен
|Фамилия
|Бартулович
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Младен
|Фамилия
|Бартулович
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2016
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Локомотива (Загреб)
|28.07.2016
|Был в запасе
|Локомотива (Загреб)
|0:0
|Ворскла (Полтава)