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    Дмитрий Молдован - статистика

    Имя Дмитрий
    Фамилия Молдован
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 марта 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2009 55' -90' Заря (Луганск) 0:1 Динамо (Киев)
    73'
    26.04.2009 82' -90' Таврия (Симферополь) 2:1 Заря (Луганск)
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