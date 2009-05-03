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    Андрей Никитин - статистика

    Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Никитин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2009 1' -90' Металлург Л (Липецк) 2:1 Салют (Белгород)
    03.05.2009 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Салют (Белгород)
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