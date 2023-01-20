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    Томас Мюллер - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Томас
    Фамилия Мюллер
    Команда Бавария
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 сентября 1989 (33 года)
    Рост 186
    Вес 75
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 86' Бавария 2:0 ПСЖ Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 82' Штутгарт 1:2 Бавария Германия. Бундеслига, 23 тур
    62'
    26.02.2023 1' - 87' Бавария 3:0 Унион Германия. Бундеслига, 22 тур
    40' 45'
    18.02.2023 1' - 16' Боруссия 3:2 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур
    14.02.2023 76' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 46' Бавария 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 20 тур
    41'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бавария 16 4 7 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -82' Штутгарт (Штутгарт) 1:2 Бавария (Мюнхен)
    62'
    26.02.2023 1' -87' Бавария (Мюнхен) 3:0 Унион (Берлин)
    40' 45'
    18.02.2023 1' -16' Боруссия (Менхенгладбах) 3:2 Бавария (Мюнхен)
    11.02.2023 1' -46' Бавария (Мюнхен) 3:0 Бохум (Бохум)
    41'
    05.02.2023 1' -61' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:4 Бавария (Мюнхен)
    19'
    28.01.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    34'
    24.01.2023 68' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Кельн (Кельн)
    20.01.2023 83' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    30.09.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 4:0 Байер (Леверкузен)
    84' 17'
    17.09.2022 1' -90' Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Бавария (Мюнхен)
    10.09.2022 1' -68' Бавария (Мюнхен) 2:2 Штутгарт (Штутгарт)
    03.09.2022 62' -90' Унион (Берлин) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    27.08.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    21.08.2022 1' -67' Бохум (Бохум) 0:7 Бавария (Мюнхен)
    14.08.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    44'
    05.08.2022 1' -65' Айнтрахт (Франкфурт) 1:6 Бавария (Мюнхен)
    35' 43'
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