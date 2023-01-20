Томас Мюллер - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|75
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 86'
|Бавария
|2:0
|ПСЖ
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 82'
|Штутгарт
|1:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|62'
|26.02.2023
|1' - 87'
|Бавария
|3:0
|Унион
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|40' 45'
|18.02.2023
|1' - 16'
|Боруссия
|3:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|14.02.2023
|76' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 46'
|Бавария
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|41'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бавария
|16
|4
|7
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -82'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|62'
|26.02.2023
|1' -87'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Унион (Берлин)
|40' 45'
|18.02.2023
|1' -16'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:2
|Бавария (Мюнхен)
|11.02.2023
|1' -46'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|41'
|05.02.2023
|1' -61'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Бавария (Мюнхен)
|19'
|28.01.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|34'
|24.01.2023
|68' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|20.01.2023
|83' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|30.09.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|4:0
|Байер (Леверкузен)
|84' 17'
|17.09.2022
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Бавария (Мюнхен)
|10.09.2022
|1' -68'
|Бавария (Мюнхен)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|03.09.2022
|62' -90'
|Унион (Берлин)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|27.08.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.08.2022
|1' -67'
|Бохум (Бохум)
|0:7
|Бавария (Мюнхен)
|14.08.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|44'
|05.08.2022
|1' -65'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:6
|Бавария (Мюнхен)
|35' 43'