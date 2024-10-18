Тимофей Маринкин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Тимофей
|Фамилия
|Маринкин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 2008 (16 лет)
|Имя
|Тимофей
|Фамилия
|Маринкин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 2008 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.10.2024
|57' - 90'
|Краснодар (мол)
|3:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2024
|57' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)