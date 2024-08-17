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    Аарон Чаммальикелла - статистика

    #72 | Полузащитник
    Имя Аарон
    Фамилия Чаммальикелла
    Команда Торино
    Состав Основной
    Родной город Турин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 2005 (19 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.10.2024 Был в запасе Торино 1:0 Комо Италия. Серия А, 9 тур
    20.10.2024 Был в запасе Кальяри 3:2 Торино Италия. Серия А, 8 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2024 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Комо (Комо)
    20.10.2024 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:2 Торино (Турин)
    20.09.2024 Был в запасе Верона (Верона) 2:3 Торино (Турин)
    15.09.2024 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Лечче (Лечче)
    30.08.2024 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:1 Торино (Турин)
    25.08.2024 90' -90' Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    17.08.2024 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Торино (Турин)
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