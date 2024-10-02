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    Константин Шопп - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Константин
    Фамилия Шопп
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Родной город Зальцбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 декабря 2005 (18 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.10.2024 90' - 90' Штурм 0:2 Спортинг Лига чемпионов, 3 тур
    02.10.2024 Был в запасе Штурм 0:1 Брюгге Лига чемпионов, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2024 90' -90' Штурм (Грац) 0:2 Спортинг (Лиссабон)
    02.10.2024 Был в запасе Штурм (Грац) 0:1 Брюгге (Брюгге)
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