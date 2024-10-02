Константин Шопп - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Шопп
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Шопп
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.10.2024
|90' - 90'
|Штурм
|0:2
|Спортинг
|Лига чемпионов, 3 тур
|02.10.2024
|Был в запасе
|Штурм
|0:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2024
|90' -90'
|Штурм (Грац)
|0:2
|Спортинг (Лиссабон)
|02.10.2024
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)