Андрия Максимович - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Андрия
|Фамилия
|Максимович
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 2007 (17 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Андрия
|Фамилия
|Максимович
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 2007 (17 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.10.2024
|1' - 74'
|Монако
|5:1
|Црвена Звезда
|Лига чемпионов, 3 тур
|45'
|18.10.2024
|1' - 46'
|Црвена Звезда
|5:1
|Раднички
|Сербия. Суперлига, 12 тур
|43'
|15.10.2024
|64' - 90'
|Испания
|3:0
|Сербия
|Лига наций, 4 тур
|12.10.2024
|73' - 90'
|Сербия
|2:0
|Швейцария
|Лига наций, 3 тур
|06.10.2024
|1' - 76'
|ИМТ Белград
|1:3
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 11 тур
|01.10.2024
|1' - 69'
|Интер
|4:0
|Црвена Звезда
|Лига чемпионов, 2 тур
|27.09.2024
|83' - 90'
|Црвена Звезда
|2:1
|Железничар
|Сербия. Суперлига, 10 тур
|23.09.2024
|1' - 90'
|Партизан
|0:4
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 9 тур
|45'