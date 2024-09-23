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    Андрия Максимович - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Андрия
    Фамилия Максимович
    Команда Црвена Звезда
    Состав Основной
    Родной город Нови Пазар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 2007 (17 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.10.2024 1' - 74' Монако 5:1 Црвена Звезда Лига чемпионов, 3 тур
    45'
    18.10.2024 1' - 46' Црвена Звезда 5:1 Раднички Сербия. Суперлига, 12 тур
    43'
    15.10.2024 64' - 90' Испания 3:0 Сербия Лига наций, 4 тур
    12.10.2024 73' - 90' Сербия 2:0 Швейцария Лига наций, 3 тур
    06.10.2024 1' - 76' ИМТ Белград 1:3 Црвена Звезда Сербия. Суперлига, 11 тур
    01.10.2024 1' - 69' Интер 4:0 Црвена Звезда Лига чемпионов, 2 тур
    27.09.2024 83' - 90' Црвена Звезда 2:1 Железничар Сербия. Суперлига, 10 тур
    23.09.2024 1' - 90' Партизан 0:4 Црвена Звезда Сербия. Суперлига, 9 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сербия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2024 64' -90' Испания 3:0 Сербия
    12.10.2024 73' -90' Сербия 2:0 Швейцария
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