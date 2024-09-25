Коул Кэмпбелл - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Коул
|Фамилия
|Кэмпбелл
|Команда
|Боруссия Д
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хьюстон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Коул
|Фамилия
|Кэмпбелл
|Команда
|Боруссия Д
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хьюстон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.10.2024
|Был в запасе
|Реал
|5:2
|Боруссия Д
|Лига чемпионов, 3 тур
|18.10.2024
|Был в запасе
|Боруссия Д
|2:1
|Санкт-Паули
|Германия. Бундеслига, 7 тур
|05.10.2024
|Был в запасе
|Унион
|2:1
|Боруссия Д
|Германия. Бундеслига, 6 тур
|28.09.2024
|73' - 90'
|Боруссия Дортмунд II
|1:2
|Мюнхен 1860
|Германия. Третья Лига, 8 тур
|25.09.2024
|1' - 90'
|Рот-Вайсс
|3:1
|Боруссия Дортмунд II
|Германия. Третья Лига, 7 тур
|Команда
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|Минуты
|Матч