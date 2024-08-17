Энцо Стерналь - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Стерналь
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нанси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 2007 (17 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Стерналь
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нанси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 2007 (17 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2024
|79' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:5
|Марсель (Марсель)
|90'
|31.08.2024
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:3
|Марсель (Марсель)
|25.08.2024
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|17.08.2024
|79' -90'
|Брест (Брест)
|1:5
|Марсель (Марсель)