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Йони Гомис - статистика
#25 | Защитник
Имя
Йони
Фамилия
Гомис
Команда
Страсбур
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
23 сентября 2005 (19 лет)
Рост
186
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
19.10.2024
Был в запасе
ПСЖ
4:2
Страсбур
Франция. Лига 1, 8 тур
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