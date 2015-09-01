Артем Семка - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Семка
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Имя
|Артем
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Семка
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|15
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Динамо (Ставрополь)
|25.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|42'
|18.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|11.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|28.09.2015
|1' -85'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25'
|21.09.2015
|1' -77'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|71'
|14.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|07.09.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|90'
|01.09.2015
|1' -73'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:2
|Динамо (Ставрополь)
|22.08.2015
|46' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|3:2
|Динамо (Ставрополь)
|12.08.2015
|1' -82'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|2'
|04.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|46' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|1' -87'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)