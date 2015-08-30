Евгений Матрахов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Матрахов
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Матрахов
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|15
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|25'
|12.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|03.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Чита (Чита)
|18'
|29.09.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|26'
|19.09.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|3:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|16.09.2015
|61' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|12.09.2015
|1' -73'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Динамо (Барнаул)
|09.09.2015
|1' -63'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|02.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|30'
|30.08.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|65'
|23.08.2015
|58' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:0
|Томь-2 (Томск)
|20.08.2015
|1' -67'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:1
|Иртыш (Омск)
|31'
|14.08.2015
|69' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|11.08.2015
|1' -72'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|22.07.2015
|60' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)