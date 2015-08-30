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    Евгений Матрахов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Олегович
    Фамилия Матрахов
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 1990 (32 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 15 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:1 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    25'
    12.10.2015 1' -90' Якутия (Якутск) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    03.10.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Чита (Чита)
    18'
    29.09.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:0 Сибирь-2 (Новосибирск)
    26'
    19.09.2015 1' -90' Иртыш (Омск) 3:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    16.09.2015 61' -90' Томь-2 (Томск) 1:3 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    12.09.2015 1' -73' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Динамо (Барнаул)
    09.09.2015 1' -63' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    02.09.2015 1' -90' Динамо (Барнаул) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    30'
    30.08.2015 1' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:2 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    65'
    23.08.2015 58' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:0 Томь-2 (Томск)
    20.08.2015 1' -67' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:1 Иртыш (Омск)
    31'
    14.08.2015 69' -90' Чита (Чита) 2:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    11.08.2015 1' -72' Сибирь-2 (Новосибирск) 0:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    22.07.2015 60' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
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